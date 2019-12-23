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’ndan Yücel dayatması

Kılıçdaroğlu’ndan Yücel dayatması
Giriş Tarihi: 23.12.2019

'de olağan kurultay öncesi ilçe kongreleri süreci devam ediyor. İlçe kongrelerin ardından Şubat ayı başından itibaren yapılacak il kongreleri içinse Genel Başkan Kemal 'nun 'tek aday' talimatı nedeniyle gözler il başkanlıkları ve yönetimleri için CHP liderinin hangi adayı işaret edeceğine çevrildi.

CHP'de olağan kurultay öncesi ilçe kongreleri süreci devam ediyor. İlçe kongrelerin ardından Şubat ayı başından itibaren yapılacak il kongreleri içinse Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tek aday' talimatı nedeniyle gözler il başkanlıkları ve yönetimleri için CHP liderinin hangi adayı işaret edeceğine çevrildi.

'UZLAŞIN' TALİMATI VERDİ

Parti kulislerinde en tartışmalı il olan İzmir konusunda Kılıçdaroğlu'nun tercihini mevcut il başkanı Deniz Yücel'den yana koyduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun, Yücel'in adaylığına karşı çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Yücel'in adaylığını destekleyen Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'la görüştüğü ve geçmişte yaşanan kavganın bu kongrede yaşanmasını istemediği, bu nedenle uzlaşılma talebini ilettiği kaydediliyor.

EVRİN GÜVENDİK

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