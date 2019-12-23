Lodos fırtınası yıktı geçti

İstanbul'da önceki gece başlayan lodos dün de etkisini sürdürdü. Yenikapı sahilde fırtına şeklinde esen lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti. Beyoğlu'nda lodos etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu. Bir baba ve kucağındaki çocuğu çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kartal'da da devrilen ağaç park halindeki cipte hasara yol açtı. Bursa'da da hızı 70 kilometreye ulaşan lodos zor anlar yaşattı.



VATANDAŞA UYARI



Fırtına Kuzey Ege'de de etkili oldu. Balıkesir'de Edremit Körfezi ve Akçay Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Saatte 90 kilometre hıza çıkan fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı. Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine deniz ulaşımı yapılamadı. Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcacada-Geyikli arasında gün içindeki tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.