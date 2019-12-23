Ölüm günü partisi!

İzmir’de düzenlenen doğum günü partisi kabusa döndü. Partide uyuşturucu madde kullanan genç hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanan gençlerden birisi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Karabağlar ilçesinde doğum günü partisi vermek için bir araya gelen kalabalık grup bir evde toplandı. İddiaya göre gençler burada uyuşturucu madde aldı. Eğlenceye katılan gençlerden Yusuf Akyol (22), kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaşınca arkadaşları polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi.



OTOPSİ ILE ANLAŞILACAK



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akyol'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.