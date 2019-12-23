Ölüme götüren fotoğraflar

İzmit'te, lise öğrencisi Batuhan Demirhan'ın (17) önceki gün arkadaşının oynadığı silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği olaydan hemen önce, silahlarla birlikte çektikleri fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda Batuhan'ın elinde tabanca, Batuhan'ı vuran arkadaşının elinde silah ve bir diğer arkadaşının elinde ise bıçak görüldü. Yine başka bir karede gençlerin ellerinde namluları birbirlerine doğrultulmuş silahlar görülüyor. Batuhan Demirhan vurulmadan önce bu fotoğrafların çekildiği, gençlerin sosyal medya hesaplarında paylaşmak için bu pozları verdiği öğrenildi.