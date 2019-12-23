Sarıkamış şehitleri unutulmadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı, çok sayıda askerin Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında anma etkinlikleri yapılıyor. "Son 140 yılın en acı olaylarından biri" olarak nitelendirilen harekatın 105'inci yılı dolayısıyla "Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde" sloganıyla Sarıkamış başta olmak üzere yurdun birçok yerinde düzenlenecek etkinliklerle, şehitler anılıyor. Aralık 1914-Ocak 1915'teki harekatta çetin kış koşullarına ve soğuğa yenik düşerek şehit olan 90 bin asker için 3-4-5 Ocak tarihinde anma etkinlikleri düzenlenecek.





BAKAN ALBAYRAK'TAN MESAJ



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, mesajında, "Kahramanlık ve yiğitlik destanı olan Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıldönümünde, başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere vatan aşkı ve bağımsızlığı için düşmana karşı canını siper eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.