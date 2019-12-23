Yakalanan trüf mantarları ihalede

Ticaret Bakanlığı, Van'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen 80 kilogramlık trüf mantarını ihale ile satacak. Trüf mantarları "www.eihale.gov.tr" adresi üzerinden bugün ihaleye çıkarılacak.

Ticaret Bakanlığı, Van'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen 80 kilogramlık trüf mantarını ihale ile satacak. Trüf mantarları "www.eihale.gov.tr" adresi üzerinden bugün ihaleye çıkarılacak. İhale bir gün sürecek, mantarların satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. Piyasada kilogram fiyatı 2 bin avro olan trüf mantarının ihalesinde, yaklaşık 80 kilogram olan ürünlerin açık artırması 505 bin liradan (6 bin 300 lira/ kilogram) başlayacak. İhaleye mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabilecek. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde muhafaza edilen ürün için yapılacak ihale, ertesi gün saat 10.05'te sona erecek. Önceki gün Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına giden İran uyruklu 4 kişinin valizlerinin içerisinde 83 kilo trüf mantarı ele geçirilmiş, trüf mantarına el konulurken, 4 zanlı hakkında adli işlem başlatılmıştı.