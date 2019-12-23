  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Yakalanan trüf mantarları ihalede

Yakalanan trüf mantarları ihalede

Yakalanan trüf mantarları ihalede
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Ticaret Bakanlığı, 'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen 80 kilogramlık trüf mantarını ihale ile satacak. Trüf mantarları "www.eihale.gov.tr" adresi üzerinden bugün ihaleye çıkarılacak.

Ticaret Bakanlığı, Van'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen 80 kilogramlık trüf mantarını ihale ile satacak. Trüf mantarları "www.eihale.gov.tr" adresi üzerinden bugün ihaleye çıkarılacak. İhale bir gün sürecek, mantarların satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. Piyasada kilogram fiyatı 2 bin avro olan trüf mantarının ihalesinde, yaklaşık 80 kilogram olan ürünlerin açık artırması 505 bin liradan (6 bin 300 lira/ kilogram) başlayacak. İhaleye mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabilecek. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde muhafaza edilen ürün için yapılacak ihale, ertesi gün saat 10.05'te sona erecek. Önceki gün Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına giden İran uyruklu 4 kişinin valizlerinin içerisinde 83 kilo trüf mantarı ele geçirilmiş, trüf mantarına el konulurken, 4 zanlı hakkında adli işlem başlatılmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yakalanan trüf mantarları ihalede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN