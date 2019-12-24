Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması!

MHP Genel Başkanı Bahçeli Kanal İstanbul projesi ile ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, 'Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir.' açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul ile ilgili açıklama yaptı. Devlet Bahçeli açıklamasında, "Rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri milli. Referandum çağrıları hezeyandır" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli, "Kanal İstanbul'un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye'nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir" dedi.



"BUNU SÖYLEYENLER SADECE YALANCI DEĞİL MÜFTERİDİR"



Ayrıca Devlet Bahçeli, "Kanal İstanbul'un ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil müfteridir." ifadelerine yer verdi.



"İKTİDAR OLURSAK PARA VERMEYİZ, PROJEYİ İPTAL EDERİZ' DEMEK SORUMSUZLUK ÖRNEĞİDİR"



Öte yadnan Bahçeli, "Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili isabetli ve tevsik edilmiş eleştiri ve teklifleri muhataplarıyla veya kamuoyuyla paylaşmak varken, 'yapamazsınız, herkes hayır diyor, iktidar olursak para vermeyiz, projeyi iptal ederiz' demek sorumsuzluk örneğidir." dedi.



Devlet Bahçeli şu ifadelere yer verdi:



"Elbette mezkur projenin bütün yönleri çok iyi analiz edilmeli, fizibilite çalışmalarıyla birlikte çevreye, ekolojik dengeye, stratejik hedeflere, çok taraflı antlaşmalara ne getirip ne götüreceği basiretle hesap edilmelidir."