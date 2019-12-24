Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul Projesi için önemli açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı şehri de yapacağız." dedi. Toplantı ardında soruları yanıtlayan Bakan Kurum "(Kanal İstanbul Projesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı.



Bakan Kurum, "Kanal İstanbul'un iki yakasında kuracağımız kuracağımız şehri; akıllı mahalle, akıllı şehir konseptine göre dizayn edeceğiz. Bu anlamda Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak örnek iki akıllı şehri milletimize armağan edeceğiz." açıklamasında bulundu.



"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN TEK TARAFLI OLARAK ..."



Toplantı ardından soruları yanıtlayan Bakan Kurum "(Kanal İstanbul Projesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok." dedi.



Ayrıca Kurum, "Kanal İstanbul güzergahı üzerinde arsa rantına müsaade etmedik. Bir vatandaşın, bireyin, şirketin arsa toplaması söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul projesine ÇED Raporu kabul edildi