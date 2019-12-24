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Böcek’ın oğlu ve yeğenine hapis istemi

Böcek’ın oğlu ve yeğenine hapis istemi
Giriş Tarihi: 24.12.2019

Antalya'da, yerel seçimden 2 gün önce ortaya çıkan, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı 'li 'in eşi 'e ait ses kaydını hazırlayanlarla ilgili iddianame kabul edildi.

Antalya'da, yerel seçimden 2 gün önce ortaya çıkan, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydını hazırlayanlarla ilgili iddianame kabul edildi. İddianamede Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve yeğeni Cemil Böcek'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında, 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Türel'in şikayeti üzerine açılan davanın ilk duruşması, 26 Aralık'ta Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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