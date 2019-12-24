Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 25 milyonluk rüşvet skandalı ile ilgili CHP’li eski vekil Sinan Aygün’ün iddiaları dün de sürdü. Yavaş’ın kentte iş yapan müteahhitleri zan altında bıraktığını söyleyen ve iddialarını açıklamaya davet eden Aygün, “Ben rüşvet istediler diyorum. O bana FETÖ’cü diyor. FETÖ’cülükle suçlanacak en son insan benim. Bu adam Ankara için mahsurlu” dedi

Sinan Aygün, CHP'deki 25 milyonluk rüşvet krizine ilişkin iddialarını dün de sürdürdü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iddialarını ispat etmesi gerektiğini söyleyen Aygün, "Sayın Yavaş, 79 proje ve 79 rantçıyı açıklamak durumunda. Köylünün arsasını alıyorlar diyor. 100 dairelik yeri 1000 daire yapıyorlar diyor. Böyle bir şey varsa bunu çıkarsın ortaya. Bütün Ankara'daki müteahhitler şu anda zan altında" dedi.



SON İNSAN BENİM



Kendisinin MASAK tarafından incelenmiş bir insan olduğunu kaydeden Aygün, "Bir tane çizik bulamadılar benimle ilgili. Tam piyasalar düzeldi ve inşaat sezonu açıldı ki böyle bir iddia ortaya atıldı. Bu Mimarlar Odası denen kurumun önüne gelene dava açması. Müşterilerin büyük çoğunluğu artık burada mahkemelik durum var mı diye soruyor. Şu anda Ankara'da Mimarlar Odası'nın açtığı 500'e yakın dava var" dedi. Yavaş'ın kendisini FETÖ'cülükle suçladığını hatırlatan Aygün, "Benden rüşvet istediler diyorum. O bana Sinan Aygün FETÖ'cü diyor. Bana 11 sene çektiren alçak FETÖ mensuplarıyla bir ilgimin olmadığını o bilmiyor mu? ATO'yu basan bir örgüte beni bağlamaya çalışıyor. Parayı FETÖ'cülere verdi. Gizli ortak yurt dışına kaçtı diyor. Hayatımın hiçbir devresinde yurt dışına 1 lira para yollamadım. Bir gayrimenkul bile almadım yurt dışından. Yurt dışında kimin evi var bunu araştırın. O yüzden FETÖ'cülükle suçlanacak en son insan benim" ifadelerini kullandı.



ANKARA'NIN ÇEKECEĞİ VAR



"Bu adam Ankara için mahsurlu" diyen Aygün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"950 milyon diyor. Böyle bir iddia olur mu? Gelsin 550'ye alsın benden çok hayırsever biri ise. Zaten 950 milyon rant varmış onun hesabına göre. Parayı okul için istedik, 25 milyonluk pazarlığı okul için yapmaya gittiler diyor. E hani okul 1 milyondu? Okul için bu kadar parayı nereden biçtin? 25 milyon da yanlış 1 milyon da yanlış. 7 milyon okulun değeri. Arsa dahil. 25 milyon nereden çıktı o zaman? Benimle okul pazarlığı yapmaya geldiyseniz ki o da yok. Bunların buraya giriş görüntülerini de göstereceğim. Bu Mansur'dan Ankara'nın çekeceği var diye düşünüyorum."



'BU ADAM YANLIŞ BİR İMZA ATAR'



Son seçimde Yavaş'ın CHP'yle yaptığı pazarlık yapıp partiyi oyaladığını söyleyen Aygün, "Bu süreçte Genel Başkan mı aradı ben mi aradım önemli değil. Gittim. "Dışarıdan görüntümüz çok kötü" dedim. Çok zor durumda kalırsanız beni aday gösterin dedim. Ertesi gün CHP adayını buldu diye haber yapıldı. Bu adam da daha o güne kadar bir cevap veremedi. Sonra öğrendim ki meclis üyelerini ben tayin edeceğim. Bütçemin şu kadarını parti karşılayacak falan şartlarını görüşüyormuş. Ertesi gün ben adayım dedi. Bakın ben CHP'den istifa etmedim hiç. Bu aday oldu kazanamadı hemen istifa etti. Bu adam hala partide. Üzülüyorum koca koca sosyal demokratlar twit atıp destekliyorlar. Katıldığı programın başında 1 milyon dedi. 2 saat sonra okul 25 milyon dedi. Devlet müdahil olsun yanlış bir imza atar bu adam. Yanlış bir borçlanma yapar" ifadelerini kullandı.



YAVAŞ'TAN, AYGÜN'E FETÖ SUÇLAMASI



CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP eski milletvekili Sinan Aygün hakkında "terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Aygün'ün sahibi olduğu Togo Kulelerindeki imar değişikliğini yapan kişinin FETÖ'nün firari ismi Ömer Akgül ve ikilinin ortak olarak örgüte finansman sağladıkları iddia edildi. Aygün, geçen hafta Yavaş ve 3 Belediye Meclis Üyesi hakkında "25 milyon" rüşvet istedikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.



BİRİ GRİ DİĞERİ TURUNCU KATEGORİDE



Aygün'ün, Mansur Yavaş'ın CHP'den aday olmasında etkili olduğunu öne sürdüğü FETÖ'nün firari isimleri Hüseyin Saruhan'la Rahmi Bıyık'ın, örgütün para kasaları olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün Ankara'daki Mali yapılanmasında imam pozisyonunda bulunan Bıyık, "Terörden Arananlar" listesinde "Gri" kategoride, Saruhan ise, "Turuncu" kategoride yer alıyor. Aygün, FETÖ'nün ATO imamı firari Ayhan Atalay'ın, Yavaş'ı CHP'den aday olmaya ikna ettiğine dikkat çekerek diğer firari FETÖ'cüler Hüseyin Saruhan ve Rahmi Bıyık'ın rolüne de dikkat çekmişti.



MÜZİKLİ DANSLI KAPATMA ÇABASI



CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklama Aygün hakkındaki disiplin sürecine değinmedi. Öztrak, "Bu mesele bizim için noktalanmıştır. Artık belli başlı büyükşehirlerde müzik değişmiştir, dans da değişecektir. Rant lobileri cirit atamayacaktır" ifadesini kullandı



KILIÇDAROĞLU YİNE DİSİPLİNE SARILDI



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna oturduğu 2010 yılından bu yana kimi zaman parti içi muhalefet kimi zaman kendisini 'tek adamlık'la eleştirenler kimi zaman da Sinan Aygün örneğinde olduğu gibi partiye yönelik ciddi iddialarda bulunanlar için sık sık disiplin sopasını kullandı. Disiplin mekanizmasını muhalifleri partiden uzaklaştırmak için kullanan Kılıçdaroğlu'nun neredeyse tek istisnası partiye yönelik 'çete' iddiasında bulunan Muharrem İnce oldu. Son olarak Yavaş ile ilgili iddiaları nedeniyle Sinan Aygün de disiplin sopasına maruz kalan partililerden oldu. Aygün hakkında da üyelikten kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı.



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