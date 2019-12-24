Ceren’in katili hakim karşısına çıktı: Çıkarsam yine öldürürüm

Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç ifadesinde pişman olmadığını söyledi. Özgür Arduç, dışarı çıkmak istemediğini ancak tedavi olmak istediğini belirterek, “Bırakırsanız yine yine suç işleyeceğim. O yüzden tedavi ettirin” dedi

Ordu'da, 3 Aralık tarihinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala bıçaklayarak ölümüne neden olan Özgür Arduç, SEGBİS sistemi ile hakim karşısına çıktı. Katil alınan ilk ifadesinde, "İnsanlardan nefret ediyorum" dedi. Van'daki yüksek güvenlikli cezaevindeki özel hücrede tutulan Arduç'un, Ordu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk ifadesi alındı.



'BENİM ELİMDE DEĞİL'



Katil Arduç, "Bütün kötülükleri insanlardan intikam almak için yaptım. Tecavüz hariç bütün suçları işlemek istedim. Kedileri ve köpekleri trenin önüne atarak öldürdüm. 2005 yılında Dinçer Akçevre'yi sebepsiz yere bıçakladım ve öldürmek istedim. Hırsızlık yapıp başkalarının üzerine attım. İnsanlara kötülük yapmak için her şeyi düşündüm" ifadelerine yer verdi. Katil Özgür Arduç, çift kişiliğe sahip olduğunu ve bunun nedeninin de insanlara karşı olan kıskançlıktan geldiğini belirterek, "Öldürme arzusu benim elimde değil. Pişman değilim ama vicdanım sızlıyor" diye konuştu. Özgür Arduç, dışarı çıkmak istemediğini ancak tedavi olmak istediğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Beni tedavi ettirin. Bırakırsanız yine yine suç işleyeceğim. O yüzden tedavi ettirin." Duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi.



SON SÖZÜ 'BIÇAKLANDIM ABLA' OLMUŞ



Abla Gizem Özdemir, kardeşi Ceren'in son sözünün "Abla bıçaklandım" şeklinde olduğunu belirterek, "Anahtarı attım, sanığı gördüm, tedirgindi etrafına bakıyordu. Ben de tedirgin olup aşağı inmek isterken Ceren'in çığlığını duydum. Duvara yaslanmış kanlar içindeydi. Son sözü 'Bıçaklandım abla' oldu" şeklinde ifade verdi



KADIN CİNAYETLERİNDE İZMİR 1'İNCİ SIRADA



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Araştırma Merkezleri Müdürlüğü'nce hazırlanan rapora göre, 2008- 2017 yılları arasında, jandarmanın sorumluluk bölgesinde 687 kadın öldürüldü, illerin başında ise 26 cinayetle İzmir geldi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi Hilal Susuz, kadınların kendi haklarını daha fazla aradığını, bu nedenle kadın cinayetlerinin en çok büyükşehirlerde yaşandığını söyledi.