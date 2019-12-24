Ceren'in katili Özgür Arduç'un akıl sağlığı raporu çıktı!

Ordu'da, üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak, öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç (35), akli dengesinin yerinde olup, olmadığının tespiti için Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne getirilmişti. İşlemleri tamamlanan Arduç'un akıl sağlığı yerinde çıktı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Özgür Arduç'un, sevk edildiği Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesindeki işlemleri tamamlandı. Arduç'un akıl sağlığı raporu tamamlandı ve rapora göre akıl sağlığı yerinde çıktı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dün yapılan ilk duruşmasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıkan cinayet sanığı Arduç'un, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi.

Sanık, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden cezaevi aracıyla Elazığ'a götürüldü. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan tespit ve işlemlerin ardından sanık Arduç, tutuklu bulunduğu Van'daki cezaevine gönderildi.

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AA