“CHP İlkesizlik örneği sergiledi”

İyi Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna “CHP, seçimde yangından mal kaçırırcasına aday açıkladı. Bu ittifak görüşmelerinden çıkacak sonuca göre açıklama yapılsaydı sonuçlar daha farklı olabilirdi” dedi

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna, Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada CHP ile yapılan ittifak sonucunda Balıkesir'de büyükşehir belediyesini neden kaybettiklerini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. CHP Genel Merkezi'nin, alınan karar gereği yangından mal kaçırırcasına Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıklamasına büyük tepki gösteren Başkan Tuna, bunu bir ilkesizlik örneği olarak tanımlayarak İYİ Parti ve CHP arasındaki gerginlik sürecinde yaşananları anlattı.



İYİ Parti'nin önümüzdeki dönemde yaşanacak kongre sürecini değerlendirir misiniz?

Genel merkezimiz tarafından şuan kongre süreçleri belirleniyor. Muhtemelen Balıkesir'de de Şubat ayı içerisinde ilçe kongrelerimiz yapılacak Mart ayında da il kongremizi gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımızın Balıkesir'e bakış açısı farklı biz kendisini tabii ki davet edeceğiz ama gelirse şeref duyarız.



Yeniden aday olacak mısınız? Başkanlık yarışında size rakip çıkacak mı?

Biz beraber yola çıktığımız arkadaşlarla oturup değerlendireceğiz. Başka rakiplerin çıkması da bize onur ve şeref verir çünkü demokrasinin gereği budur. Bu makamlar bir hizmet makamıdır. Karşımıza çıkan kişi de muhakkak ben bu işi daha iyi yaparım diye aday olacaktır.



EN SIKINTILI SÜREÇ



İttifak yaptığınız CHP ile birlikte neden Balıkesir'de 1. parti olamadınız?

Olamadık çünkü bu zamana kadar ülkemizde hiç olmadık şekilde yerel seçimlerde bir ittifak olayı meydana geldi. Tabii ki en alttan en üst teşkilat kademesine kadar bu süreçle ilgili bir yaşanmışlık olmadığından hatalar olmuş olabilir. Türkiye geneline bakılırsa belki de en sıkıntılı ittifak süreci Balıkesir'de başladı. CHP heyeti İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Komisyonlar oluşturularak kimlerin nereden aday çıkarılacağı kararları konusunda birleşildi. Bu kararın alınmasının hemen ertesi günü CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Türkiye'de açıklanan ilk büyükşehir belediye başkan adayıdır. Alınan kararının ardından görüşmelere başlanılması gerekirken CHP Genel Merkezi bir ilkesizlik örneği göstererek aday açıklıyor. Komisyonlarda görüşmeler olmadan yangından mal kaçırırcasına aday açıkladılar. Bu ittifak görüşmelerinden çıkacak sonuca göre bir açıklama yapılsaydı bu sancılı süreç başlamayacaktı. Akabinde de biz adayımızı İsmail Ok olarak açıkladık. Genel Başkanımız CHP Genel Merkezi Ahmet Akın'ı büyükşehir başkan adayı olarak açıkladığında o gün dedi ki 'Balıkesir ittifak görüşmeleri dışındadır' dedi.



OLMAZ DENENLER OLDU



Balıkesir için ittifak bozulabilir miydi?

Tabii ki ve bu Türkiye'deki ittifakla ilgili bazı şeylere zarar verebilirdi. Komisyon görüşmelerinde adaylar açıklanmadan önce belki de Akın'ın adı gündeme gelebilirdi çok aceleci davrandılar.



Büyükşehir Belediyesi neden kaybedildi sizce?

CHP adayı Akın'ın geri çekilmesinden sonra biz 2 ay ittifak ortağımızla bir araya gelemedik. CHP İl başkanı Ahmet Akın'ın geri çekilmesinden sonra akşam çok talihsiz bir açıklama yaptı. Genel merkezler yerel fotoğrafa değil Türkiye genelindeki fotoğrafa bakarak bazı tercihlerde bulundular. 31 Mart'tan sonra alınan sonuçlara baktığımızda aslında ne kadar gerekli olduğu, ülkenin siyasi iklimini değiştirdiği olmaz değişmez denilen şeyler 31 Mart'tan sonra değişmeye başladı. Ben CHP İl Başkanlığı'nın büyük zafiyet gösterdiğini gözlemledim. Biz seçim çalışmalarını tek başımıza gerçekleştirdik. Nasıl ittifak bu? Kazanımlar da ittifak ruhuna uygun olması lazım. Onu açıkçası çok fazla göremediğimizi de beyan etmek istiyorum. Büyükşehir belediyesinin kaybında öncelik CHP'nin adayının açıklanmasında yatıyor.



Ayvalık olayını biraz açmak ister misiniz?

Ben Ayvalık ile ilgili tabanın sesine kulak verilmediğine inanıyorum aday seçimi konusunda, sonuç da onu gösteriyor zaten. Şuan Demokrat Parti'de yanlış aday açıklandı ve tercih yapıldı. Tabi ki bu CHP'nin kendi iç işleyişidir. Ben şunu da söylemek isterim Havran içimde çok büyük ukdedir. Biz Havran'ı çok istedik çünkü karşılığı olan bir adayımız vardı.



İYİ Parti ve CHP ittifakı önümüzdeki süreçte devam eder mi?

Bakıldığında 31 Mart'taki ittifak Türkiye için çok önemli gelişmeler olduğunu gösterdi. Ama bu, şuanki hükümet sistemi devam ettiği müddetçe bir anlamda ittifaklar kaçınılmaz hale geliyor. Genel Başkanımız Meral hanım bunu çok fazla dillendiriyor. Parlamenter sisteme geçişle ilgili ben olumlu adımlar atılacağını düşünüyorum.

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