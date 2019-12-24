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! Eşinin iş yerine çiçekle geldi, kurşun yağdırdı

Koca dehşeti! Eşinin iş yerine çiçekle geldi, kurşun yağdırdı

24.12.2019, 17:39

'de boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak için iş yerine gelen Yusuf E., barışma teklifini kabul etmeyen eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna üç kurşun isabet eden Öznur E. kanlar içinde yere yığılırken saldırıyı gerçekleştirip, olay yerinden kaçan Yusuf E.  yol boyunda ölü olarak bulundu.

Olay, , Seyrantepe Mahallesi, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

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