Koca dehşeti! Eşinin iş yerine çiçekle geldi, kurşun yağdırdı

Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak için iş yerine gelen Yusuf E., barışma teklifini kabul etmeyen eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna üç kurşun isabet eden Öznur E. kanlar içinde yere yığılırken saldırıyı gerçekleştirip, olay yerinden kaçan Yusuf E. yol boyunda ölü olarak bulundu.

Olay, Kağıthane, Seyrantepe Mahallesi, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.