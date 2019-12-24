Küçük Halil kazada can verdi

Denizli'de minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 8 yaşındaki Halil Can Solak hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Denizli-Uşak Karayolu Honaz ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi zıpır yokuşunda meydana gelen kazada, Cengiz Koca (57) idaresindeki 20 L 9969 plakalı Denizli-Çivril ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs, aşırı yağıştan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kontrolden çıkarak yolun sağına şarampole devrildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri zamana karşı yarışırken, yaralılar hızla ambulanslara sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan ve okula gittiği öğrenilen 8 yaşındaki Halil Can Solak olay yerinde hayatını kaybetti.

SEBAHATTİN ALP