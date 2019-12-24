MHP’li başkana silahlı saldırı

İzmir Buca'da, MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, otomobilinin içindeyken, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Taşoku, hastaneye kaldırılırken, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Otomobilinin içinde olan MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'na, motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş açtı. 2 kurşun isabet eden Taşoku, ağır yaralandı. Olayı duyan çok sayıda partili, hastaneye geldi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.





'SALDIRI SİYASİ DEĞİL'



Olayın neden meydana geldiğini bilmediklerini ifade eden Şahin, "Doktorlar, başkanımızın durumunun iyiye gittiğini söyledi. İnşallah iyi olacak. Emniyet, saldırının siyasi bir olay olmadığını bildirdi" dedi. Silahlı saldırı sonrası diğer partilerin temsilcileri de Taşoku'nu ziyaret edip, aile yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için hastaneye geldi.