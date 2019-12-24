Netflix'ten bir skandal daha! En yüksek bütçeli yapımıyla Türkiye'yi hedef aldı

Eş cinsel ilişkiler, dini değerlere yapılan aşağılamalarla herkesin tepkisini çeken Netflix "en yüksek bütçeli yapımı" olarak tanıttığı 6 Underground filmiyle Türkiye'yi hedef aldı. Benzetmelerle Türkiye'ye göndermelerin yapıldığı filmde diktatör bir lideri darbeyle yönetimden indirme planı konu ediniliyor.

Birbiri ardına yaptığı skandal yapımlarla herkesin tepkisini çeken Netflix, bugüne kadarki en yüksek bütçeli yapımı olan "6 Underground" filmiyle yine Türkiye aleyhine kötü bir algı operasyonuna girişti. 16 Aralık'ta yayınlanan ve yapımının 150 milyon dolara mal olduğu belirtilen filmde benzer isimler kullanılarak Türkiye'nin mülteci kamplarına kimyasal bomba atan bir diktatör tarafından yönetildiği algısı yaratılmaya çalışılıyor. Filmde "Amerikalı kahramanlar"ın düzenlediği darbeyle koltuğundan edilen diktatörün sonu Kaddafi gibi oluyor.

EN YÜKSEK BÜTÇELİ YAPIM

Uçuk bir aksiyon filmi olan 6 Underground'un yönetmen koltuğunda Transformers serisinin de yönetmenliğini yapmış olan Michael Bay oturuyor. Filmin senaryosunu Deadpool'un senaristleri Rhett Reese ve Paul Vernick kaleme almış. Türkiye'ye yönelik Batı'da sistematik bir biçimde yürütülen psikolojik savaşın hem sonucu hem de bir parçası olan filmle senarist ve yönetmenler, bilimkurgudan "gerçeğe" başarısız bir geçiş yapmış ve harcanan o kadar paraya rağmen filmin IMDB puanı 6'da kalmış.

"Tarihin en yüksek bütçeli dijital platform orijinal filmi" diye reklamı yapılan film, Amerikalı bir milyarderin etrafında toplanmış altı kişilik bir suikast timinin Asya'daki "Turgistan" ülkesini yöneten diktatör Rovach'ı darbeyle ülke yönetiminden uzaklaştırmasını ve yerine diktatörün kardeşi "demokrasi sever" Murat'ı geçirmesini konu alıyor.

GERÇEK KÖTÜLERİ ÖLDÜREN KAHRAMANLARMIŞ!

Gönüllü suikast timi, "Politikanın ve ticaretin kötü gösterdiğini değil, gerçek kötüleri öldürüyoruz" diyerek kendini tanıtıyor. Bu Amerikalı kahramanlar önce diktatörün en yakınındaki dört generali öldürüyor.

Diktatörün yönettiği bu ülkenin Türkiye olduğu algısı sadece isimle işlenmiyor. Başından sonuna kadar bir sürü gönderme yapılıyor. Örneğin, diktatörle, ev hapsinde tuttuğu kardeşi Murat arasında geçen bir diyalog:

- 1603'te Sultan Ahmet küçük kardeşlerine bir hediye verdi, Topkapı Sarayı'nda harika bir yer. Gösterişli bir kafes.

- Evet ben de tarihimi biliyorum. Ahmet'ten önceki sultanları mı tercih ederdin? İpek çarşafla kardeşlerini boğduran sultanları?



*Filmdeki diktatörün kardeşi Murat Alimov

Ülkenin bayrağı siyah-yeşil üzerinde hilal. Diktatörün yatının adı Kısmet. Ülkede yaşayanlar Türkmen, dilleri Türkmence. Aslında darbe planı bile bir gönderme. Önce devlet televizyonu ele geçiriliyor ve ev hapsinden kurtarılan Murat'a "Devrim vakti geldi, ayaklanın ve ülkenizi geri alın" konuşması yaptırılıyor. Bu konuşmayı duyan halk bir anda sokağa çıkarken, suikast timince Kısmet isimli yatındaki diktatörü öldürme planı başlatılıyor.



*Filmdeki diktatör tiplemesi Rovach Alimov

KADDAFİ GÖNDERMESİ

Tabi diktatörümüz de boş durmuyor. "Güçlü değil zayıf yerlerinden vurmalıyız. Hastaneleri... güvenliğini almak için. Okulları... geleceğini almak için. Gençleri... umudunu boğmak için" diyerek kimyasal saldırı emri veriyor. Tabiki kahramanlar bu saldırıyı önlüyor ve diktatörü yakalıyor. Diktatör, "Beni burada öldür, onurumla öleyim" dese de kafasına bir kurşun sıkıp bırakmıyorlar. Diktatörü, zulmettiği göçmenlerin kampının ortasına atıyorlar ve diktatörümüz kendi halkı tarafından sopalarla dövülerek öldürülüyor.

İLK SKANDALLARI DEĞİL

Netflix daha önce de Türkiye'yi hedef alan yayınlar yapmıştı. FETÖ elebaşı Gülen'i canlandıran bir karakter üzerinden, terör örgütünü aklanmaya çalışan ABC yapımı "Designated Survivor" Netflix'te yayınlanmıştı. Suriye'deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY'da ise duvara asılı, bölünmüş Türkiye haritası izleyicinin gözüne sokulurcasına diziye yerleştirilmişti. 13 Commandments isimli dizide ise Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak Türkler barbar ve katil olarak gösterilmişti.

Skandallarıyla gündemden düşmeyen NETFLIX kan kaybetmeye devam ediyor

Netflix için boykot çağrısı! Hristiyanları da ayağa kaldırdı! Hz. İsa'yı eşcinsel gösteren dizi...

YouTube CEO'sundan itiraf gibi açıklama: Netflix ve YouTube çocuklarımızı zehirliyor