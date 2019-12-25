Başkan Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi. Kritik görüşmenin ardından iki lider basın açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Libya'da ateşkesin sağlanması için iş birliğini konuştuk." dedi

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor.

Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar, yürütebileceğimiz iş birliği üzerinde durduk.

Libya'nın istikrarı için Tunus kritik öneme sahip

"TÜRKİYE DAVETE İCABET EDER"

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderip göndermeyeceği ile ilgili bir soruya yanıt veren Erdoğan, "Biz hiçbir yere davetsiz misafir olmadık davet olursa adımlarımızı buna göre atarız. Munhasır bölge ile ilgili atılan adım. Aslında bir adımın ön sesleridir. Bu konu ile ilgili olarak da bazı görüşmeleri yapmış bulunuyoruz. Şu anda libya'da bulunan 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan gelenler hangi sıfatla geldiler. Hangi bağlantıları var. Türkiye ise böyle bir daveti aldığı zaman davete icabet eder." dedi.

"YUNANİSTAN'IN SÖZ SAHİBİ OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Libya ile mutabakat hakkında da konuşan Başkan Erdoğan, "Yunanistan'ın burada herhangi bir söz sahibi olması diye bir şey söz konusu değildir." diye belirtti.