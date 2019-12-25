‘Belediyenin projeden çekilme hakkı yok’

'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak örnek iki akıllı bir şehir de kurulacağını kaydeden Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projeyle ilgili yaptığı tek taraflı çekiliyoruz açıklamasıyla ilgili ise "İBB'nin projeden tek taraflı çekilme hakkı yok' diye konuştu.



AYM'DEN KANAL İSTANBUL KARARI



Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili kritik bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, projenin yap-işlet-devlet modeli kapsamına alınmasına olanak tanıyan Kanun maddesinin iptal istemini reddetti.