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‘Bölge istikrarı için işbirliği yaparız’

‘Bölge istikrarı için işbirliği yaparız’
Giriş Tarihi: 25.12.2019

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın kesiştiği noktalara dair her türlü ortak karar alma hakkına sahibiz. Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz" dedi.

HUKUKA UYGUN

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin düzenlediği 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Oktay, Türkiye'ye algı operasyonu yapanlara onların anladığı dilden cevap verileceğini söyledi. Oktay, "Bizi karaya hapsetmeye çalışanlar bilsinler ki Türk Milleti, tarihinde hiçbir oyuna boyun eğmiş bir millet değildir. Hiç kimse de bizi kendi sınırlarımız içine hapsedemez. Bizim tüm adımlarımız uluslararası hukuka ve egemenlik haklarına uygundur" dedi.

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