FETÖ’cüye sahip çıkıp beni yalnız bıraktılar

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçede son günlerde yaşanan birçok olayda kendisine sahip çıkmayan CHP’ye tepki gösterdi. Partisinin FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklanan Urla Belediyesi’nin eski başkanı Burak Oğuz’u sahiplendiğini söyleyen Arda, “Biz de bugünlerde birçok olay yaşıyoruz. Keşke il başkanımız, il yönetimimiz bizim yanımızda da olabilseydi” dedi

FETÖ terör örgütüyle birçok konuda söylem birliğinde bulunan CHP'nin bu tavrı İzmir'deki iki farklı olaya da yansıdı. CHP hem Genel Merkez hem de İl Yönetimi olarak üst düzey FETÖ'cülerle irtibatı tespit edilerek FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a sahip çıktı. Ancak, geçtiğimiz günlerde bir Alevi vatandaşın evine 'ayrımcı' yazılar yazılması olayında hedef gösterilen Gaziemir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Halil Arda'ya ise sahip çıkan olmadı.



ÇİFTE STANDARDA İSYAN



CHP Gaziemir İlçeKongresi'nde konuşan Belediye Başkanı Halil Arda, bu çifte standarda isyan etti. Kongrede CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in FETÖ'den tutuklanan Burak Oğuz'a sahip çıkan sözleri hakkında konuşan Arda, "Keşke bana da sahip çıksaydınız" dedi. Arda, "Biz de Gaziemir olarak bu günlerde birçok olay yaşıyoruz. Bir Alevi olayı yaşadık. Ben 'itham edildim'. Benim arkadaşlarım, canlarım var. Hepimiz insanız, Aleviyiz. Bizim onlara karşı kastımız olabilir mi? Belediye başkan yardımcımızı öne attılar. Nerdesiniz ilçe yönetimi? Keşke il başkanımız, il yönetimimiz bizim yanımızda olabilseydi" diye konuştu. Belediye olarak sendikayla problemler yaşadıklarını da hatırlatan Arda, "584 işçinin 554'ü sendika değiştirmiş, iktidarını kaybeden sendika eşkıyalık yapıp ortalığı ayağa kaldırıyor. Neden benim yanımda değildiniz? Bir işçi kadın müdürüne ana avrat küfür etti. İşten çıkarttım. Başka bir işçi bana küfür etti. Gaziemir Belediye Başkanlığı makamı kafayı çekip çekip sosyal medyadan küfür edeceğiniz yer değildir. Keşke il yönetimi, ilçe yönetimi benim yanımda olabilseydi. Çok üzgünüm. İki gün önce İzmir'in en temiz, en naif, en namuslu basın danışmanı, canım ciğerim Emre Döker'in bu eşkıyalar tarafından kolu kırıldı. Keşke il, ilçe yönetimim benim yanımda olsaydı" dedi.



ARAYAN BİLE OLMADI



Arda, şöyle devam etti:



"Bir kere aradınız mı? Bunları konuşmak istemezdim ama ilçemizin faaliyet raporunu gördüğümde ne 4,5 aydır yaptığımız temizlik kampanyasında yanımızda yer aldıklarını, ne sendikayla sorun yaşadığımızda kimse aramadı. Ben bunu kabul edemiyorum. Siyaset bir tarafadır. Benim vizyonumda meclis üyelerine ihale vermek yok. Delege seçimlerinde oy kullandırtmayanlar, mücadelemde yanımda olmayanlar benim vizyonumda olamaz."



KİMSE ALKIŞLAMADI



Rekor oyla seçimi kazanmasına rağmen daha ilk günden büyük kırgınlık yaşadığını söyleyen Arda, "Partime girdim saat 10:30'da bir kişi alkışlayarak karşılamadı. İçinizde orada olanlar var. Bir kişi çıksın 'ilçenin kapısından içeri girdiğinde ben alkışladım' desin. Kimse yoktu. Fakat çarşı meydanına çıktığımda ezilme tehlikesi atlattım. Gaziemir o kadar büyük coşku yaşarken maalesef ilçemde coşkunun ne olduğunu o gün gördüm" dedi. Öte yandan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in bu açıklamaların ardından Başkan Arda ve İlçe Başkanı Kasım Özkan'la bir araya geldiği öğrenildi.



'İSPAT EDERSE İSTİFA EDERİM!'



Gaziemir ilçesinde yapılan parti kongresinde Belediye Başkanı Halil Arda'nın kürsüden hakkında açıklamalarda bulunduğu ve "benden çiçek ihalesini istedi" dediği o isimden yanıt geldi. CHP'li Meclis Üyesi Levent Çağlarsu, Arda'yı iddiasını ispat etmeye çağırdı. Çağlarsu, "Belediye başkanı ilçe kongresinde çıkıp konuşmalar yaptı. Partinin yetkili organlarında gündeme gelmesi gereken konuları tek tek anlattı. Aynı zamanda beni ihale istemekle itham etti. Buradan açık ve net söylüyorum. Ne ben, ne çocuklarım ne de bir yakınım belediye başkanıyla bir ihale konusunu konuşmadık. Kimse belediyenin yaptığı çiçek ihalesini ya da başka bir işi bizde takip etmez. Ne yazık ki divan başkanının bile 'artık yeter, sus' dediği bir ortamda başkan dört kez aynı konuları gündeme getirdi. Belediye başkanı benim istediğimi söylediği ihale mevzusunu açıklamak zorunda. Aynı zamanda bu iddiasını ispatlamalı. Eğer ispatlarsa ve benim çiçek ihalesini istediğimi kanıtlarsa meclis üyeliği görevinden istifa edeceğim" dedi.