‘Gerekçesiz rahatsızlık duyanlar gayri millidir’

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul'a muhalefet ederek müteahhitleri tehdit edenlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bahçeli, "Kanal İstanbul'dan hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir" şeklinde konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul'a muhalefet ederek müteahhitleri tehdit edenlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Projenin Türkiye'nin elini güçlendireceğini vurgulayan Bahçeli, "Kanal İstanbul'dan hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir" şeklinde konuştu.



YALANCI VE MÜFTERİDİR



Proje ile Türkiye'nin jeostratejik imkan ve kabiliyetinin perçinleneceğini kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Elbette mezkur projenin bütün yönleri çok iyi analiz edilmeli, fizibilite çalışmalarıyla birlikte çevreye, ekolojik dengeye, stratejik hedeflere, çok taraflı antlaşmalara ne getirip ne götüreceği basiretle hesap edilmelidir. Ancak bu projenin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil, aynı zamanda müfteridir."