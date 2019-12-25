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’den sınırına akın

İdlib’den Türkiye sınırına akın
Giriş Tarihi: 25.12.2019

Rusya destekli Esad rejiminin son günlerde İdlib'in güneydoğusuna saldırılarını artırması nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 120 bin Suriyeli, eşyalarını da taşıdıkları uzun araç konvoylarıyla Türkiye sınırına yakın bölgelere ve terörden arındırılan Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerine göç ediyor. Yerleşecek mekan bulamayan çok sayıda sivil ise sınıra yakın yerlerdeki tarım arazilerine çadır kurmaya başladı.

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