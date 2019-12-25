Katliamın sebebi bu fotoğrafmış!

Aydın Nazilli ilçesinde 5 kişiyi öldürüp 4 kişiyi de yaralayan Mustafa Duran, yargılandığı davada katliamın detaylarını anlattı. Duran, katliamı sosyal medyada gördüğü fotoğraftan dolayı gerçekleştirdiğini belirterek, "O fotoğraf bana nispet yapar gibiydi, fotoğrafı görünce çılgına döndüm. Sinirlerime hakim olamadım" dedi. Duran, birlikte iş kurduğu eşi Tülin Duran ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası eşi ve yakınları tarafından dolandırıldığı iddiasıyla ayrı yaşadığı eşinin kaldığı evi pompalı tüfekle basmıştı.



"İNANAMIYORUM"



Zanlı, komşuları Filiz Kahya, Mehmet Kahya, eşi Tülin Duran'ın kardeşleri Bekir Karakılıç, Birol Karakılıç ve eşi Emine Karakılıç'ı pompalı tüfekle öldürmüş, eşi Tülin Duran ve kızı Tuğçe Duran ile eşinin akrabaları Serpil Karakılıç ve Şükran Karakılıç'ı da yaralamıştı. Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Duran hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 4 kez de 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmanın ardından Yeni Asır'a konuşan Tülin Duran, kevlendiği günden bu yana psikolojik baskı ve şiddet gördüğünü belirterek, "Yıllarca bana işkence yaptı ama son yaptığına hala inanamıyorum" dedi.

ÜMİT ÖZMEN