Maskeli soygun dehşeti

Buca ilçesinde bir kuyumcu dükkanına giren biri kadın üç soyguncu, iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra bir buçuk kilo altınla kayıplara karıştı

İzmir'de kuyumcu dükkanına maske ile giren biri kadın 3 soyguncu, işyeri sahibi Ufuk Atçı ile yan dükkanın sahibi Filiz Taş'ı silahla yaraladıktan sonra 1.5 kilo altınla birlikte kayıplara karıştı.

Olay Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde dün sabah meydana geldi. Yüzleri maskeli biri kadın 3 kişi, silahla Ufuk Atçı'ya ait kuyumcuya girdi. Kasadaki altın ve paraları isteyen soyguncular kendilerine direnen Atçı'yı omzundan tabanca ile vurdu. Silah sesini duyup, yan dükkandan çıkan tavukçu dükkanı sahibi Filiz Taş da bu sırada soyguncuların hedefi oldu. Taş, ayağından vuruldu. Çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verirken, 3 soyguncu yaya olarak kaçtı.

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Kuyumcu Atçı ile komşusu Taş, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.

METİN BURMALI