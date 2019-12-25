  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Son dakika: Başkan Erdoğan Tunus'a gitti!

Son dakika: Başkan Erdoğan Tunus'a gitti!

Son dakika: Başkan Erdoğan Tunus'a gitti!

25.12.2019, 13:04 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019,13:30

Son dakika haberine göre; Başkan , programını değiştirerek Tunus'a gitti. Başkan Erdoğan, burada Tunus ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programını değiştirerek sürpriz bir şekilde Tunus'a gittti. Başkan Erdoğan, burada Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir görüşme gerçekleştirecek.

HEYETTEKİ İSİMLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere gittiği Tunus'a az önce iniş yaptı. Ziyarette Cumhurbaşkanı'na, Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve Hakan Fidan, Fahrettin Altun ile İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan Tunus'a sürpriz ziyaret!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Başkan Erdoğan Tunus'a gitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN