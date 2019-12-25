Son dakika: Başkan Erdoğan Tunus'a gitti!

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programını değiştirerek Tunus'a gitti. Başkan Erdoğan, burada Tunus Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programını değiştirerek sürpriz bir şekilde Tunus'a gittti. Başkan Erdoğan, burada Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir görüşme gerçekleştirecek.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere gittiği Tunus'a az önce iniş yaptı. Ziyarette Cumhurbaşkanı'na, Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve Hakan Fidan, Fahrettin Altun ile İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan Tunus'a sürpriz ziyaret!