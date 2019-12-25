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davasında yeni gelişme

Şule Çet davasında yeni gelişme

25.12.2019, 17:53 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019,18:10

davasında sanıklar ve hakkındaki hükmün gerekçesinde, Şule Çet'in cinsel saldırı sonrası Aksu tarafından darbedildiği, öldüğü kanaatine varıldıktan sonra aşağıya atıldığı belirtildi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Şule Çet davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkındaki hükmün gerekçesini açıkladı.

Kararın gerekçesinde, Şule Çet'in cinsel saldırı sonrası Aksu tarafından darbedildiği, öldüğü kanaatine varıldıktan sonra aşağıya atıldığı belirtildi.

AA

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