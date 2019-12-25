Şule Çet davasında yeni gelişme

Şule Çet davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkındaki hükmün gerekçesinde, Şule Çet'in cinsel saldırı sonrası Aksu tarafından darbedildiği, öldüğü kanaatine varıldıktan sonra aşağıya atıldığı belirtildi.
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Şule Çet davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkındaki hükmün gerekçesini açıkladı.
Kararın gerekçesinde, Şule Çet'in cinsel saldırı sonrası Aksu tarafından darbedildiği, öldüğü kanaatine varıldıktan sonra aşağıya atıldığı belirtildi.
AA
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