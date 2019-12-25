‘Yavaş’ça kaçtı topu müşavire attı

Ankara'yı sarsan 25 milyonluk rüşvet skandalı, tarafların beyanları ve CHP'den gelen açıklamalarla her geçen gün daha da tırmanıyor. Köşeye sıkışan CHP yönetimi olayı kapatmak için çabalarken, rüşvet olayını açıklamakta zorlanan Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ise kendisine sorulan soruları üste kapalı cevaplarla geçiştirmeye çalışıyor.

Ankara'yı sarsan 25 milyonluk rüşvet skandalı, tarafların beyanları ve CHP'den gelen açıklamalarla her geçen gün daha da tırmanıyor. Köşeye sıkışan CHP yönetimi olayı kapatmak için çabalarken, rüşvet olayını açıklamakta zorlanan Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ise kendisine sorulan soruları üste kapalı cevaplarla geçiştirmeye çalışıyor. Yavaş, kendisine yöneltilen işadamı ve CHP'li eski vekil Sinan Aygün'den "25 milyon lira rüşvet istendi mi? sorusunu cevaplarken, üç meclis üyesinin istediği paranın okul yapımı ile ilgili olduğunu ileri sürdü. Yavaş, "Benden okul için istediler' diyor. Okul için isterken zorla isteme yok ki" sözleriyle, "Okul kılıflı para istemeyi" doğruladı



SORUMLULUĞU ALMADI



İnşaatın usulüne uygun yapıldığına yönelik temyiz dilekçesinin verildikten 28 dakika sonra çekilmesinin sorumluluğunu ise 1. hukuk müşavirine atan Başkan Yavaş, "Biz o gün belediye meclisi toplantısındaydık. 1. Hukuk Müşavir vekili Saraynaz Karahan, istinafa temyiz için başvuruyor. Benim sonra bilgim oldu. Yanımda tanıklar var, ağzıma geleni saydırdım, 'Sen benim talimatımı nasıl yerine getirmezsin' diye. Hemen anında görevden aldım. O da o korkuyla gidiyor, istinaftan vazgeçiyor. Hukuk müşaviri hakkında soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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