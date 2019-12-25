Yılın son kabinesinde gündem Suriye

Başkan Erdoğan, dün 2019 yılının son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda başta İdlib’teki gelişmeler olmak üzere Suriye konusu, Libya’daki gelişmeler, asgari ücret konusu ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2019 yılının son toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, 2019 yılının değerlendirmesinin yanı sıra yeni yılda yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıda Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve MİT Başkanlığı sunum yaptı.



ASGARİ ÜCRET DE MASADA



Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat metni ardından Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ile önümüzdeki dönemde atılacak adımların da ele alındığı toplantıda, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararları da değerlendirildi. Ayrıca terörle mücadele, Suriye'deki gelişmeler, İdlib'teki durum, Rusya ile Suriye ve Libya konusunda yürütülen müzakereler de masaya yatırıldı. Toplantıda, Erdoğan'ın "jestimiz olacak" açıklaması yaptığı asgari ücretle ilgili durum da değerlendirildi



2020'NİN İLK BULUŞMASI MUHTARLARLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk buluşmasını muhtarlarla gerçekleştirecek. Yeni yılın ilk günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2 bin muhtarla bir araya gelecek olan Erdoğan, 2019 yılının değerlendirmesinin yanı sıra 2020 yılına dair mesajlarını da verecek. Erdoğan'ın Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, ABD ile ilişkiler, ekonominin durumunu içeren geniş yelpazede bir değerlendirme yapması bekleniyor.



ERDOĞAN JOHNSON'LA GÖRÜŞTÜ



Başkan Erdoğan, dün Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alındığı duyuruldu.

HASAN AY