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“21. yüzyılın başarı hikayesi Türkiye’dir”

“21. yüzyılın başarı hikayesi Türkiye’dir”
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Polis Akademisi'nin 2 bin 659 komiser yardımcısı için düzenlediği törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugünün Türkiyesi, mazlumların umudu olan, göçü merhametiyle yöneten, uyuşturucuyla kıyasıya mücadele eden ve dünyanın en çok insani yardım yapan Türkiyesi'dir. Bu Türkiye, 21. yüzyılın yegane başarı hikayesidir" dedi. Türkiye'nin son yıllarda varoluş mücadelesi de verdiğini kaydeden Soylu, "Yerli ve milli anlayışla 2002'den beri üretilen büyük gücün, bugünkü Türkiye tablosuna ulaştırdığına" da dikkat çekti.

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