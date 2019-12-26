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AYM'den "" kararı

AYM'den Wikipedia kararı

26.12.2019, 15:26

, sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi

İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edildi.

Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sitenin tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. İhlal kararının 6'ya karşı 10 üyenin oyuyla alındığı öğrenildi.

Siteye erişim, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

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