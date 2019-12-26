Ayna hırsızı yakalandı

İzmir’de park halindeki araçların aynalarını, logolarını ve ses sistemlerini çalan A.S, güvenlik kameralarını inceleyen polisin detaylı çalışması sonucunda yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeki 35 ABE 473 plakalı otomobilin aynası ile logosunun çalınması üzerine çalışma başlattı. Olay yerinde ve otomobilde parmak izi çalışması yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemede, şüphelinin çaldığı malzemeleri bir çuvala koyup kamyonetin kasasına bıraktığı belirlendi.



'HATIRLAMIYORUM' DEDİ



Kamyonetin kasasındaki malzemelere el koyan ekipler, parmak izi çalışması sonucu zanlının A.S. (20) olduğunu tespit etti. A.S, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyon sonucu, çalıntı bir hafif ticari araçla dolaştığı sırada yakalandı. Zanlı, uyuşturucu kullandığını, diğer hırsızlık olaylarını hatırlamadığını ileri sürdü. Farklı ilçelerde araçlardan 5 hırsızlık olayına daha karıştığı belirlenen zanlı tutuklandı.