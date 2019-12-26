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’tan duygulandıran paylaşım

Bakan Ziya Selçuk’tan duygulandıran paylaşım
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Selçuk, Ankara'da bir okul ziyaretinde sınıfta konuşurken "Ben sizi hissettim" diyerek yanına gelen görme engelli öğrenciye sarılırken çektirdiği fotoğrafı duygulandıran bir notla paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da bir okul ziyaretinde sınıfta konuşurken "Ben sizi hissettim" diyerek yanına gelen görme engelli öğrenciye sarılırken çektirdiği fotoğrafı duygulandıran bir notla paylaştı. Selçuk, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir, ama çocuklar hissetsin bu bana yeter. Ben de sizi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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