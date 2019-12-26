Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da bir okul ziyaretinde sınıfta konuşurken "Ben sizi hissettim" diyerek yanına gelen görme engelli öğrenciye sarılırken çektirdiği fotoğrafı duygulandıran bir notla paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da bir okul ziyaretinde sınıfta konuşurken "Ben sizi hissettim" diyerek yanına gelen görme engelli öğrenciye sarılırken çektirdiği fotoğrafı duygulandıran bir notla paylaştı. Selçuk, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir, ama çocuklar hissetsin bu bana yeter. Ben de sizi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Ziya Selçuk’tan duygulandıran paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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