Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.