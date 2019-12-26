Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Suriye'de müzakere yürüttüğümüz ülkelerin bize verdikleri sözler vardı. Taahhütlerin yerine getirilmediğini görüyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Suriye'de kurulmak istenen terör koridoru tuzağını bozduk. Bu süreçte bölgede müzakere yürüttüğümüz ülkelerin bize verdikleri sözler vardı. Terör örgütü üyelerinin güvenli bölge dışına çıkarılması taahhütlerin yerine getirilmediğini görüyoruz.

Türkiye olarak inşa etmeyi planladığımız yerleşim alanlarına başlamak için güvenliği ve huzuru sağlamak gerekiyor. Türkiye olarak bunun için gereken adımları atmakta kararlıyız. İdlib'de rejimin saldırıları kalıcı barışı mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan yüz bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti.

Biz yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını söyledik. Ortaya çıkan sonuçların bedelini herkes ödeyecektir dedik. Avrupa ülkelerinin de elinin taşın altına koyması gerekiyor.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLER

Kıbrıs açıklarında 2 sismik araştırma gemisi ve 2 sondaj gemisiyle bölgede faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de hemen her şeyin yerlisini ve millisini yaptık sadece ana muhalefet konusunda bunu başaramadık. İnşallah milletimizle birlikte onu da başaracağız.

Libya bize hem Osmanlının hem de Osmanlı subayı olarak burada önemli hizmetle ifa eden Gazi Mustafa Kemal'in yadigarıdır. Hani sen Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiydin bir de olumlu bir açıklamanız olsun. Yok.. O inat var ya değişmez.

Gazi Mustafa Kemal Trablus, Bingazi ve Derne'de Libyalı kardeşlerimizi işgalci güçlere karşı teşkilatlandırmış ve onlarla birlikte savaşmıştır. Hatta Derne'deki çatışmada gözÜnden yaralanmış ve bunu izin ömrü boyunca şerefle taşımıştır.

Libya'da ülkemizle yakın bağları bulunan milyonlarca kardeşimiz bulunuyor. Yönetimler nasıl olursa olsun halklarımız birbirine derin bir muhabbet beslemiştir. Ülkenin meşru hükümeti karşı darbeci bir general tarafından başlatılan saldırılara en başından beri karşı çıktık. Trablus yönetimine her türlü desteği verdik veriyoruz vereceğiz.

LİBYA'YA ASKER GİDECEK Mİ?

Kardeş Libya halkının bir süredir yaşadığı sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Ülkenin meşru hükümetine karşı darbeci bir general tarafından başlatılan saldırılara, en başından beri karşı çıktık. Çeşitli Avrupa ve Arap ülkeleri tarafından desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği verdik ve vereceğiz. Üstelik Libya bizim, ülkelerimizin deniz yetki alanlarının çakışması sebebiyle, denizden de komşumuzdur. Dolayısıyla Libya ile çok yönlü ilişkilere sahibiz.

Libya bizim denizden de komşumuzdur. Bundan yaklaşık 10 yıl önce başlattığımız çalışmaları nihayet 27 Kasımda imzaladığımız mutabakat ile neticelendirdik. Merhum Kaddafi'nin döneminde de bu adımları atmıştık. Çok daha içi dolu bir anlaşmayı imzalamak üzereydik. Şimdi ise meydanı boş buldular esip savuruyorlar. Ne yaparsanız yapın biz imzaları attık işi bitirdik.

Şu anda da soruyorlar asker gönderecek misiniz. E zaten burada da bizim siyasi partilerimizin içinde bunu söyleyen var. Biz ne diyoruz biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz.

TEZKERE HAZIRLANACAK

Bizim bu anlaşma ile amacımız, Akdeniz'de kimsenin hakkını, hukukunu gasp etmek değil, tam tersine hakkımızın gasp edilmesine engel olmaktır. Çünkü, şayet biz bu adımı atmamış olsaydık, Akdeniz'de Türkiye'yi kendi kara sahillerine hapsedecek bir oyun tezgahlanıyordu.

Bizi adeta denize olta atamaz hale getirecek bu oyunlara elbette seyirci kalamazdık. Üstelik attığımız adım, uluslararası hukuka ve dünyanın diğer yerlerindeki benzer tasarruflara tamamen uygundur. Güvenlik ve askeri işbirliği muhtırasına dayalı olarak, inşallah, Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız.

KANAL İSTANBUL KONUSU

Kanal İstanbul anlık olarak ortaya çıkmış bir proje değildir. Kanal İstanbul'un neredeyse başbakanlığımdan öncesine dayanan bir geçmişi vardır. Seçimde halkımıza sunduk ve onayını aldık.

Kanalın uzunluğu 45 km taban genişliği 275 metre derinliği 21 metreye yakın olacaktır. Bünyesindeki 2 limanı yat limanı lojistik merkezi ile kanal İstanbul dünya çapında bir eser olacaktır. İnşası sırasında 1,1 milyar metreküplük dolgunun yapılacağı yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceği projenin güzergahı da belirlenmiştir. Çevre ve şehircilik bakanlığımız projenin 100 binlik planını onayladı. ÇED raporu askıya çıktı.

AYM bu projenin yap işlet devret kapsamına alınmasıyla ilgili iptal başvurusunu reddetmiştir. Bu projenin kararı verilmişi süreci başlamış ve belirli bir aşamaya gelinmiştir. İnşallah yakında ihaleye çıkılacaktır. Bu büyük projeyi milletimize bir yük getirmeden oldu ki bulamadık milli bütçeden bunu yapmak suretiyle bunu hayata geçireceğiz."

"AT DENİZE BALIK BİLMEZSE HALİK BİLİR"

Ana muhalefetin başındaki zat müteahhitleri tehdit ediyor. Sen zaten iktidara gelemezsin. Oy veririler vermezler önemli değil bizim karakterimizde şu var: At denize balık bilmezse halik bilir.

Muhalefetin de kanal İstanbul gibi bir projeye destek olması bizim hoşumuza gider ama onlar ne yapıyor biz yaptırmayız yapana da parasını vermeyiz diyorlar. Kumaşında azıcık devlet adamlığı hukuk bilgisi olan hiç kimsenin ağzından böyle bir söz çıkamaz.

Projeye neden karşı çıktıklarının mantıklı bilimsel izahını da yapamıyorlar. Bizi de milleti de ikna edersiniz mesele biter. Kimi bunu hangi parayla yapacaksın diyor. Proje yap işlet devretle yapılırsa bizden para çıkmadığı gibi para dönüşü var.

"MİLLETİMİZ ÜLKEYİ BU İSTEMEZÜKÇÜ ANLAYIŞA BIRAKMADI"

Milli bütçeden yapar mıyız yaparız. Bunun kaynakları da bellidir.Kimi çevre ve deprem diyor. 56 kurumdan olumlu görüş alınmıştır. Kimi de 'gereksiz' diyor. Herhalde bu söz CHP'nin klasik muhalefet zihniyetini en iyi anlatan kelimedir.

GAP projesine dahi karşı çıkan yine bunlardı. Milletimiz ülkeyi bu istemezükçü anlayışa bırakmadı, inşallah bırakmayacak da. Geçtiğimiz yıl İstanbul boğazından 41 binin üzerinde gemi geçti. İstanbul'un Böylesine yoğun bir deniz trafiğini kaldıramadığını boğaza bakan herkes görebilir. Sadece son iki yılda irili ufaklı 41 deniz kazası yaşandı.

"KANAL İSTANBUL'UN MALİYETİ 75 MİLYAR LİRA"

Sadece Independenta kazasının yol açtığı zarar 40 milyar lira. Kanal İstanbul'un maliyeti 75 milyar lira. Türkiye'nin bu projeden elde edeceği gelir maliyetini kısa sürede çıkartabileceği gibi kalıcı bir gelir kaynağı olacaktır.

Kanal İstanbul'un Montrö sözleşmesiyle herhangi bir ilgisi yoktur. Tamamen Türkiye'nin kendine ait bir su yolu olacak ve işletilecektir. Ülkemizin en değerli markası olan İstanbul bu projeyle daha da kıymetlenecektir.

"SENİN BÖYLE BİR KARAR VERME YETKİN YOK"

Bunların İstanbul sevdası diye bir dertleri yok. Nasıl olduysa İstanbul'da Büyükşehir başkanlığını aldılar ama İstanbul seçimini kazanmadılar seçimi AK Parti kazandı. Meclis kahir ekseriyetle Ak parti ve cumhur ittifakında.

Şimdi çıkmış diyor Kanal İstanbul gereksiz bunu kararını verme yetkisi sana ait değil bunun kararını verme yetkisi bize aittir ve biz bunu kararını verdik. Senin böyle bir karar verme yetkin yok. Adımlarımızı attık atıyoruz. Ve biz bu işi inşallah yapacağız."