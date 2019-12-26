Karadeniz'deki yangınların tamamı kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesindeki tüm yangınların kontrol altına alındığını bildirdi.



Öte yadnan Bakan Pakdemirli, "Bölgelerde ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma işlemi devam ediyor." açıklamasında bulundu.