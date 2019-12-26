Karaköy'deki başörtülü kadınlara saldıran zanlı hakim karşısında

Karaköy'de 19 yaşındaki iki başörtülü kadından birine saldırdığı, ayrıca her ikisine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Semahat Y., bugün hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Semahat Y., "Büyük ihtimalle benzetme var. Başka bir yerdeydim" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Y. getirildi. Müştekilerden Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce duruşmaya katıldı. Müştekileri çok sayıda avukat da temsil etti.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Semahat Y., kimlik sorgusunda, gıda mühendisi olduğunu ve aylık gelirinin 700 TL olduğunu belirtti. Semahat Y., savunmasında, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Büyük ihtimalle benzetme var. Galatasaray Lisesi yakınlarında, başka bir yerdeydim. Kimseye kin ve düşmanlığım yok. Hümanist bir insanım. Şifacıyım, gönüllü çalışarak hastalara elimden geldiğince yardım eden biriyim. Sanatçıyım. Tasavvufla ilgileniyorum. Bu yapıda bir insan değilim" dedi. Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kabul edip etmediğini sorunca sanık Semahat Y., "47 yaşındayım, ülkemi seviyorum. Hiçbir olaya karışmadım. Sicilim temiz. Hiçbir insanı asağılayacak yapıda değilim. Suçlamalara yönelik yapım çok ters" diyerek kabul ettiğini söyledi.



"ANİDEN GELİP BAŞIMA VURDU"

Müşteki Feyza Yerlikaya, "Şahıs aniden geldi ve başıma vurdu. Başörtüme vurdu ve başım açıldı. Sonrasında hakaret etmeye devam etti. Ağza alınmayacak şekilde İslami değerlerimize olan kinini yüzüme kustu adeta. Sonrasında yine başıma vurmaya çalıştı. Eli boşa geldi, tokat vurdu. Kendi dinime yönelik, takmış olduğum başörtüme saygısızlık yapmasından dolayı şikayetçi ve davacıyım" diye konuştu.



"BENİM OLDUĞUMDAN EMİN MİSİNİZ?" DİYE SORDU

Duruşmada bulunan müştekilere olay günü kendilerine saldıran kişinin duruşma salonunda bulunan sanık olup olmadığının sorulması üzerine, müştekiler salondaki sanığın olduğunu söylediler. Sanık Semahat Y, ise "Emin misiniz benim olduğumdan?" diye sorması üzerine müştekiler, "Evet. Kamera görüntülerindeki kıyafetle, karakola geldiğiniz kıyafetler bile aynıydı" dediler. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 23 Ocak'a ertelendi.



İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Karaköy'de yürümekte olan müştekilerden Feyza Yerlikaya'ya sol omuz kısmına vurduğu, arkadaşı Gamze İnce'ye de küfür ve hakarette bulunduğu iddiasıyla sanık Semahat Y., hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Hakaret", "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

DHA