Libya için kritik Tunus hamlesi

Başkan Erdoğan, Libya ile imzalanan mutabakatın dünya gündemine oturduğu bugünlerde kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Dün sürpriz bir şekilde Tunus’a giden Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Libya’da ateşkesin sağlanması için işbirliğini konuştuk” dedi. Erdoğan Türk askerinin davet gelirse bölgeye gidebileceğini de söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, Cumhurbaşkanıyla yaptığı ikili görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Libya'da ateşkesin sağlanması için işbirliğini konuştuk" dedi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



ATEŞKES SAĞLANMALI



Bu bölgede 500 bine yakın bir mültecinin olması Tunus'a ciddi bir yüktür. Bu yükün altından bir an önce kalkmak gerekiyor. Bundan daha sonra öyle bir hal alıyor ki terörize bir durum ortaya çıkıyor. Bu terörize durum da oradaki halkları ciddi anlamda rahatsız ediyor. Libya'daki bu olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zaman komşu ülkeler bundan ciddi manada rahatsız oluyor. Bizim Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi sürece dönülmesi anlamında yürütebileceğimiz işbirliği neler olabilir bunların üzerinde durma fırsatımız oldu. Türkiye'ye karşı yaptırım hevesleri bu dönemde arttı. Yunanistan'ın Libya ile ne alakası var? Münhasır ekonomik bölgeyle bir ilgisi yok.



ANLAŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ



Bizim Libya ile aramızdaki bağlantı bellidir. Bu konuda yetki sahibi 2 ülke var Libya ve Türkiye. Libya'nın şu an meşru bir başbakanı var. Sayın Sarraj ile İstanbul'da imzalar atıldı. TBMM'den de mutabakat metnini anlaşmayı geçirmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu anlaşmayı devam ettireceğiz. Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz adımlarımızı buna göre atarız. Sormak lazım acaba şu anda Libya'da bulunan ve bunların 5 bini Sudan'dan 2 bini Rusya'dan gelenler oraya hangi sıfatla geldiler. Hangi bağlantıları var.



ORTAK BARIŞ GÜCÜ SEÇENEĞİ MASADA



Erdoğan'ın kritik Tunus ziyaretinde iki liderin Libya'daki duruma müdahale için bölgeye Afrika Birliği çatısı altında ortak barış gücünün gönderilmesi seçeneğini masaya yatırdığı öğrenildi. Erdoğan'a kritik ziyarette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.



TÜRK ASKERİ BÖLGEYE GİDECEK Mİ?



Türk askerinin Libya'ya gidebileceği iddiaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Türkiye bir davet alınca davete icabet eder. Aramızda en azından bir mutabakat metni var. Ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde onların ne işi var Libya'da? Hafter meşru değildir. Gayri meşru olarak durumdan vazife çıkartıyor. Libya'da uluslararası alanda karşılığı olan Sarraj'dır" ifadelerini kullandı



ERDOĞAN'DAN ANLAMLI HEDİYE



Başkan Erdoğan tarafından, Karaman'da saat tamircisi olan Ali Hilmi Uysal'a Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu saat hediye edildi. Erdoğan'a, 2 yıl önce özel tasarımlı masa ve kol saati hediye ettiğini belirten Uysal, "O sırada Cumhurbaşkanımızdan kolundaki saati hatıra için koleksiyonuma katmak için istedim. Kendisi 2 yıl sonra bizi unutmayıp, Cumhurbaşkanlığı'na ait saati bana hediye olarak gönderdi" dedi.