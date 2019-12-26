‘Sözlerimizin arkasındayız’

MHP lideri Bahçeli, Kanal İstanbul projesine ilişkin önceki gün yaptığı "Kanal İstanbul Projesi'nden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir" sözlerine açıklık getirdi.

MHP lideri Bahçeli, Kanal İstanbul projesine ilişkin önceki gün yaptığı "Kanal İstanbul Projesi'nden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir" sözlerine açıklık getirdi.



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Bu konudaki düşüncelerinin çok net olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Açıklamamda dedim ki, 'Biz geçmişte Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili eleştirileri, çekinceleri, ikazları yeri ve zamanı geldikçe yapıp milletimizle paylaştık.' Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin siyasi şartlarının değiştiğine de vurgu yaptım. Şayet haklı, geçerli ve meşru gerekçeler varsa elbette dikkate alınmalı. Okuduğunu anlamayan, anladığını çarpıtan, çarpıttığını mal bulmuş mağribi gibi sevinçle aktaran tefrika ve tezvirat müfrezeleri yine boş durmadılar. Bizim geçmişteki sözlerimizle çelişkiye düştüğümüzü zırvaladılar" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız. Hiçbir sözümüzü çiğnemedik. Duruşumuzdan taviz vermedik, vermeyiz. Küçük akıllılar bunu iyi bilsinler. 'Kanal İstanbul Projesi'ni yaptırmam, yapamazsınız' diyen müflis bir CHP anlayışı karşımızda. Madem yatırımlara, projelere bu kadar karşılar, hodri meydan! Şunu kararlılıkla ifade etmek isterim ki, Kılıçdaroğlu ve ekibinin çizgisindeki bir CHP'yle aynı düşünce ve hedeflere sahip olmamız imkansızdır. Onlar geceyse biz gündüzüz" diye konuştu.