Terör inlerinden cephanelik çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Kıran-11 operasyonu kapsamında başlatılan çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan 3 sığınak ve 19 mağara tahrip edilirken, yol kenarına tuzaklanan 200 kilogram amonyum nitratla desteklenen el yapımı patlayıcı da imha edildi. Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 3 adet kış sığınağı ve 19 adet doğal mağaranın tespit edilmesinin ardından kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen valilik açıklamasında, "Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınak ve doğal mağara içerisinde 2 adet el bombası, çok sayıda şarjör ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir. Ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.



SİİRT VE ŞIRNAK'TA 20 GÖZALTI



Siirt ve Şırnak'ta PKK'ya erzak ve malzeme temin ettikleri, örgüte finansman destek sağladıkları, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt mensuplarıyla görüştükleri tespit edilen 20 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 20 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.