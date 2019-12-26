Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İdlib'deki sivil ölümlerini ele aldı. ABD Başkanı Trump, "Türkiye, İdlib'de sivil kayıpların önlenmesi için çok fazla çalışıyor" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada İdlib'deki sivil ölümlerini ele aldı.
Trump, "Türkiye, İdlib'de sivil kayıpların önlenmesi için çok fazla çalışıyor" açıklamasında bulundu.
Trump'ın açıklamasının tamamı şöyle;
"Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye katliamı durdurmak için çok çalışıyor"
Trump'tan flaş Türkiye açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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