5 yıllık hasret bitti

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. 5 yıl önce teröristler tarafından dağa kaçırılan kızı Mekiye için 8 Eylül'de oturma eylemine başlayan anne Hüsniye Kaya, önceki gün akşam saatlerinde mutlu haberi aldı. Terörün yüzünü gördükten sonra kaçmaya karar verip Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluştu.



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Gözyaşları içinde kızına sarılan anne Kaya, "Kurban olayım sana, artık seni görebileceğime, sarılacağıma inanmıyordum. Çok şükür yanımdasın" dedi. Kızına kavuşan baba Hüseyin Kaya ise, kendilerine bu sürecin başından beri destek veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti. Kavuşmanın ardından dağdan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye Kaya'nın ifadesi alınmaya başlandı.