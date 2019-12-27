Arda’nın iddiaları savcılığa taşındı

AK Parti Gaziemir Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın yaptığı açıklamalarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Gaziemir Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın yaptığı açıklamalarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, "Arda'nın bizzat kendi beyanları doğrultusunda, ortada yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, tehdit gibi birçok suçun sabit olduğu görülmektedir. Başsavcılıkça yapılacak tahkikat neticesinde olayda sorumluluğu bulunan şüphelilerin tespiti ile haklarında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını ve cezalandırılmalarını talep ederiz" denildi.



TARTIŞMA YARATAN İHALE



Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Meclis Üyesi Levent Çağlarsu, benden çiçek ihalesi istedi. Bir meclis üyesine çiçek işinin verilmesi normal bir şey mi? Benim isyan etmem gerekmiyor mu? Buna dur demem gerekmiyor mu?" demişti. Arda, ilçede geri toplama işi için de açık ihaleye çıktıklarını bu yolla belediye kasasına yıllık bir milyon para gireceğini belirterek, "Daha önce bu konuda belediyenin karı olmamış. İlçe Başkanı Kasım Özkan, bu ihaleyi eski meclis Ali Kaya'ya vermemi istedi. Ben kabul etmedim" ifadelerini kullanmıştı.