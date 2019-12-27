  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Arda’nın iddiaları savcılığa taşındı

Arda’nın iddiaları savcılığa taşındı

Arda’nın iddiaları savcılığa taşındı
Giriş Tarihi: 27.12.2019

, Belediye Başkanı 'li 'nın yaptığı açıklamalarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Gaziemir Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda'nın yaptığı açıklamalarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, "Arda'nın bizzat kendi beyanları doğrultusunda, ortada yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, tehdit gibi birçok suçun sabit olduğu görülmektedir. Başsavcılıkça yapılacak tahkikat neticesinde olayda sorumluluğu bulunan şüphelilerin tespiti ile haklarında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını ve cezalandırılmalarını talep ederiz" denildi.

TARTIŞMA YARATAN İHALE

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Meclis Üyesi Levent Çağlarsu, benden çiçek ihalesi istedi. Bir meclis üyesine çiçek işinin verilmesi normal bir şey mi? Benim isyan etmem gerekmiyor mu? Buna dur demem gerekmiyor mu?" demişti. Arda, ilçede geri toplama işi için de açık ihaleye çıktıklarını bu yolla belediye kasasına yıllık bir milyon para gireceğini belirterek, "Daha önce bu konuda belediyenin karı olmamış. İlçe Başkanı Kasım Özkan, bu ihaleyi eski meclis Ali Kaya'ya vermemi istedi. Ben kabul etmedim" ifadelerini kullanmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arda’nın iddiaları savcılığa taşındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN