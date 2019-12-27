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Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atamalar gerçekleşti

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atamalar gerçekleşti

27.12.2019, 08:12

Başkan 'ın imzasıyla, Rektörlüğüne Prof. Dr. , Kırgızistan-Türkiye ise atandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Edibe Sözen, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine ise İsmail Eraslan atandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine Denetleme Kurulu Üyeliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Edibe Sözen, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine ise İsmail Eraslan atandı.

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