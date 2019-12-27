BirGün'ün 'yerli otomobil' hazımsızlığı

Türkiye bugün 60 yıllık rüyasını gerçekleştirdi. Merakla beklenen yerli otomobil görücüye çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de gerçekleştirilen törenle Türkiye’nin otomobili tanıtıldı. Binlerce kişi tarafından beğenilen, sosyal medyada dünyanın gündemine yerleşen yerli otomobil ‘istemezükçü’ muhalefet ve yandaş medyası tarafından karalanmaya çalışıldı. Yerli otomobilin fotoğraflarının paylaşıldığı ilk günden itibaren algı operasyonu yürüten BirGün Gazetesi skandal bir habere daha imza attı. Göz göre göre yalan haber yapan BirGün, “Yerli otomobilin tanıtım sürüşü dışarıda yağmur serpiştirmesi nedeniyle iptal edildi” başlığıyla haber yayımladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden otomobilin ön gösterim versiyonunu Türkiye'yle buluşturdu.

TEST SÜRÜŞÜNÜ BAŞKAN ERDOĞAN YAPTI

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı. Görkemli bir tanıtım gerçekleştirilen yerli otomobil ilk kez Türkiye ile buluştu. Törende konuşma yapan Başkan Erdoğan daha sonra direksiyona geçti ve yerli otomobili test etti.

GÖZ GÖRE GÖRE YALAN HABER YAPTILAR

Yerli otomobilin fotoğraflarının paylaşıldığı ilk günden itibaren algı operasyonu yürüten BirGün Gazetesi skandal bir habere daha imza attı. Göz göre göre yalan haber yalan BirGün, "Yerli otomobilin tanıtım sürüşü dışarıda yağmur serpiştirmesi nedeniyle iptal edildi" başlığıyla haber yayımladı. Halbuki Başkan Erdoğan, yerli otomobilin direksiyonuna geçerek test etti.



DEVRİM ARABASINI DA AYNI KAFA SABOTE ETMİŞTİ

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim için ilk adımlar 16 Haziran 1961 günü atılmıştı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili için 1961 yılında 20 kadar mühendis Ankara'ya çağırıldı. 29 Ekim 1961 tarihine yetişecek tamamen yerli ürünlerden yapılacak bir otomobil için kaynak ayrıldığı duyurulmuştu. Devrim arabasına benzin konulmadığı için çalışmamış ve algı operatörlerinin ekmeğine yağ sürülmüştü. Yine o gün de aynı zihniyet Devrim otomobilini karalayan haberlere imza atmıştı.

Yerli otomobile yabancı talip

Yerli otomobil dünya gündeminde!

İşte yerli otomobilin iç tasarımı ve özellikleri!

İşte Gemlik'teki yerli otomobilin üretim üssü

Yerli otomobil ilk SUV modelinin tanıtım filmi! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

60 yıllık rüya gerçek oldu! Yerli otomobil hayran bıraktı

Bakan Albayrak'tan yerli otomobil paylaşımı: Türkiye’nin bir rüyası daha gerçek oldu

Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Başkan Erdoğan yerli otomobili test etti

Yerli otomobil tanıtıldı! Özellikleri neler?