Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'nda "Songa İridium" adlı kargo gemisi kaza yaptı. Sarıyer'de dümeni kilitlenen gemi, Rumeli Hisarı'nda sahile çarptı. Kaza, Aşiyan Mezarlığı'nın hemen önünde meydana geldi.
Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'nda kuru yük gemisi kaza yaptı, Dümeni kilitlenen gemi, Rumeli Hisarı'nda sahile çarptı. Kaza, Aşiyan Mezarlığı'nın hemen önünde meydana geldi.
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İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Aşiyan Mezarlığı'nın önünde meydana geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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