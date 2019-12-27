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'nda gemi kazası! 'nın önünde meydana geldi

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Aşiyan Mezarlığı'nın önünde meydana geldi

27.12.2019, 12:38 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019,12:39

Son dakika haberine göre 'nda "Songa İridium" adlı kargo gemisi yaptı. Sarıyer'de dümeni kilitlenen gemi, 'nda sahile çarptı. Kaza, 'nın hemen önünde meydana geldi.

Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'nda kuru yük gemisi kaza yaptı, Dümeni kilitlenen gemi, Rumeli Hisarı'nda sahile çarptı. Kaza, Aşiyan Mezarlığı'nın hemen önünde meydana geldi.

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