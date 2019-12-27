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iddialarına birinci ağızdan yalanlama

Kanal İstanbul iddialarına birinci ağızdan yalanlama
Giriş Tarihi: 27.12.2019

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'un kentin suyunu etkileyeceğine ve depremi tetikleyeceğine dair ortaya atılan iddialarını yalanladı. Kurum, "ÇED sürecinde çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tuttuk. İstanbul'un havasına, suyuna, ormanlarına, gölüne, denizine, ekolojik dengesini tamamen koruma endeksli bir bakışla yaklaştık. Proje su kaynaklarına zarar verecek iddiası tamamen gerçek dışıdır" dedi. ÇED raporunda İBB temsilcisinin de imzası olduğunu hatırlatan Kurum, "İBB Başkanı itiraz ediyor ama daha elemanının ne yaptığının farkında değil. İtiraz edeceksen toplantıya gel şu nedenden dolayı şerh düşüyorum de. Gemi boyutlarının büyümesi dünya mirası İstanbul üzerinde büyük bir tehdit oluşturmuş durumda. Kanal İstanbul boğazı kurtarma projesidir. Ülkemiz için istiklal ve istikbal projesidir. Kanal İstanbul güzergahında diri bir fay bulunmamaktadır. İstanbul'un ısı adası olacağı iddiası da Meteoroloji tarafından çürütülmüştür" diye konuştu.

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