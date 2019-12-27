Karaarslan hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Belediyeler İmamı olarak bilinen Erkan Karaarslan, edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği başta olmak üzere toplam 6 suçtan hakim karşısına çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Belediyeler İmamı olarak bilinen Erkan Karaarslan, edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği başta olmak üzere toplam 6 suçtan hakim karşısına çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında ifade veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu duruşmaya katılmazken, Eylül ayında mahkemece serbest bırakılan Karaarslan ise bin sayfalık yazılı savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Karaarslan, "Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi. Savunmaların tamamlamasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı 2 Nisan 2020 tarihine erteledi.