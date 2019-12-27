Karayolunda can pazarı

Aydın'da Ali Ö'nün kullandığı kamyonet, tarlaya çalışmak için giden üç kişinin bulunduğu traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada traktörde bulunan Ulviye Cengiz (74) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Ahmet Cengiz (81) ise hastanede yaşamını yitirdi.

MEHMET KAVAS