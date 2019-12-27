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resmen destek isteyecek

Libya resmen destek isteyecek
Giriş Tarihi: 27.12.2019

Başkan Erdoğan'ın Libya'ya asker gönderme konusunda yaptığı "Davet olduğunda icabet ederiz" sözlerinin ardından Libya'nın uluslarası olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Trablus'ta savaşın tırmanması halinde Türkiye'den resmen destek isteyeceklerini söyledi. Reuters'ın haberine göre, Libya UMH (Ulusal Mutabakat Hükümeti) Türkiye'den resmi olarak asker ve mühimmat isteğinde bulunacak. Bakan Başağa, "Eğer durum tırmanırsa, Trablus'u ve halkını savunma hakkımız var" ifadelerini kullandı. Başağa'nın bu açıklamayı, Erdoğan'ın önceki gün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Tunus'tan yapması da dikkat çekti.

'İTTİFAK OLUŞTURACAĞIZ'

Başağa, açıklamasında darbeci general Halife Hafter'in ülkesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne askeri üs verdiğini belirterek, Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup yabancı savaşçılar, Cancavid milisleri ve Çadlı isyancıların cephede beraber savaştığını söyledi. Başağa, "Hava üslerini yabancı devletlere açan Hafter'in paralı güçlerine karşı koymak için Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceğiz. Türkiye, Tunus ve Cezayir'le işbirliği içinde halkımıza, güvenliğimize ve istikrarımıza hizmet eden bir ittifak içinde olacağız" ifadesini kullandı.

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